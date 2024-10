Il Barcellona Basket in campo oggi pomeriggio sul parquet della Basket School Messina

Dare continuità alla prima vittoria stagione di sette giorni fa contro l’Antoniana Napoli: è questo l’obiettivo del Barcellona Basket che oggi pomeriggio alle 18 sarà impegnato nella trasferta di Messina contro il Basket School di Pippo Sidoti.

Non è certo un avversario semplice da affrontare per i ragazzi di coach Pippo Biondo, considerato che la squadra messinese tira fuori il meglio ed è capace di vincere contro chiunque, come conferma la storia recente di questo club.

I giallorossi scenderanno in campo con la voglia di conquistare la vittoria e saranno accompagnati da oltre 100 tifosi pronti a sostenerli in un momento così delicato del campionato. Nei prossimi giorni sono attese novità anche dal mercato, ma oggi la concentrazione è tutta sulla gara di Messina.

