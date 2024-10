Basket Serie Dr1, la Pallacanestro Barcellona cede la vittoria nel finale alla Virtus Trapani (75-82)

Seconda sconfitta consecutiva per la Pallacanestro Barcellona nel campionato di Divisione Regionale 1 contro la quotata Virtus Trapani.

I ragazzi di coach Restanti sono rimasti in partita fino alla fine dell’incontro, come già accaduto a Cefalù, ma l’esperienza dei trapanesi ha favorito la gestione delle ultime azioni, garantendo il successo agli ospiti, nella gara disputata al PalAlberti ma a porte chiuse per alcuni problemi burocratici legati alle autorizzazioni.

In casa biancoverde non si fanno drammi, nella consapevolezza di aver affrontato due delle formazioni accreditate per la vittoria del campionato. Il gruppo di giocatori barcellonesi sta comunque lavorando bene e con l’inserimento del nuovo pivot i risultati arriveranno.