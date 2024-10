Si ferma a Paternò la serie positiva della Nuova Igea Virtus: un tiro della distanza di Guida punisce i giallorossi

La Nuova Igea Virtus, con una formazione rivoluzionata rispetto alla gara di domenica scorsa, cade a Paternò dopo una gara equilibrata, ma decisa dalla conclusione dalla distanza di Guida al 12′ del secondo tempo. La compagine catanese aveva già battuto Calafiore e compagni nel primo turno di Coppa Italia.

I giallorossi sono scesi in campo con otto titolari diversi rispetto a tre giorni fa. Cannizzaro ha esordito in porta così come Di Cristina e Godoy, che si sono schierati in difesa con De Luca. A centrocampo si sono sistemati Trovato, Balsano e Calafiore, con De Marco e Sticenko sulle fasce a sostegno di Trombino e Di Piedi. Gli igeani hanno tenuto bene il campo nel primo tempo, sfiorando il gol in avvio con un colpo di testa di Lo Duca al 12′ ed una conclusione di Di Piedi al 15′. I padroni di casa hanno sfiorato il gol nella seconda parte di gara con il portiere Cannizzaro bravo ad intervenire sulla conclusioni di Sanseverino e Viglianisi. Dopo l’intervallo il Paternò trova il gol con una conclusione dalla distanza di Guida al 12′ che sorprende la difesa giallorossa. La reazione della Nuova Igea Virtus arriva subito al 15′ con un colpo di testa di Trombino salvato dal portiere. La squadra barcellonese prova a trovare gli spazi per centrare il pareggio, ma il Paternò si chiude bene e porta a casa la vittoria.

In una giornata in cui cade per la prima volta la Scafatese, battuta 3-1 dalla Vibonese in terra calabrese, il Siracusa conquista il primato solitario con un punto proprio dalla due formazioni che si sono confrontate oggi a Vibo Valentia. Alle loro spalle tiene il passo la Reggina, vincente sul campo dell’Enna, mentre dal 5° all’11* posto sono raccolte sette squadre in tre punti, con la Nuova Igea Virtus che perde qualche posizione. Domenica si torna al D’Alcontres per affrontare la neo promossa Nissa, reduce dal pareggio nel derby contro la Sancataldese.