La Nuova Igea Virtus in campo oggi a Paternò per continuare la serie di risultati utili consecutivi

La Nuova Igea Virtus scende in campo oggi pomeriggio alle 15 a Paternò nel primo turno infrasettimanale della stagione di serie D con l’obiettivo di tornare a casa con un risultato positivo, possibilità una vittoria.

La squadra del tecnico Francesco Di Gaetano, dopo aver fermato la Vibonese, una delle squadre più in forma del campionato, proverà a capitalizzare il lavoro atletico svolto nelle scorsa settimana per preparare tre partite in otto giorni. Non sono escluse quindi modifiche all’undici iniziale che ha affrontato la gara contro i calabresi, ma solo quando saranno annunciate le formazioni si potrà avere certezza delle scelte dello staff tecnico giallorosso.

A Paternò Calafiore e compagni hanno già giocato nel primo turno di Coppa Italia, in una fase preliminare della stagione, verificando le difficoltà di affrontare il Paternò tra le mura amiche. La ruggini tra le due tifoserie hanno spinto le autorità a disporre il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Messina e quindi la squadra giallorossa dovrà giocare senza il supporto dei propri tifosi.

La giornata riserva un interessante confronto al vertice tra la Vibonese e l’imbattuta capolista Scafatese. Il Siracusa proverà a cancellare la pesante sconfitta di Locrì contro l’Acireale, mentre la Reggina è attesa da un test difficile sul campo dell’Enna.