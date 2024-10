Dojang Taekwondo: trasferta d’argento a Pescara per Elison Russo e Antonino Caggegi

Si è svolto questo fine settimana al Palasport “Corrado Roma” di Montesilvano (Pe) il torneo interregionale di taekwondo, che ha visto sfidarsi 550 atleti provenienti da tutta Italia.

L’associazione “Asd Dojang Taekwondo Barcellona”, diretta dall’istruttore Antonino Maiorana, ha

partecipato nella categoria “cadetti cinture nere” con due atleti Antonino Caggegi nella cat. -53 Kg

e Elison Russo nella cat. -55.

La Russo, pur gareggiando in una categoria non sua, ha vinto i primi due incontri con un netto 2-0, rispettivamente con una rappresentante della Puglia e della Campania. Nella finale contro un atleta della Puglia, al termine di un incontro molto combattuto, Russo perdeva il primo round e vincere il

secondo, ma nel terzo e decisivo round, dopo aver condotto l’incontro in netto vantaggio, a pochi secondi subiva la rimonta della sua avversaria che non le consentiva più di recuperare.

Caggegi, dopo aver superato agevolmente, con un netto 2-0, i primi tre avversari, provenienti da Lazio, Calabria e Puglia, si è dovuto arrendere nella finale contro un avversario campano, che al termine di match equilibrato riusciva a parare gli attacchi del barcellonese per poi mettere a segno il colpo vincente a pochi secondi dalla fine, conquistando il titolo.

“Gli atleti – ha dichiarato soddisfatto Maiorana – hanno condotto degli ottimi incontri, applicando perfettamente gli schemi di combattimento. L’unica pecca è che non si deve perdere la lucidità fino alla fine, perché nel taekwondo in pochi secondi un incontro si può ribaltare”.