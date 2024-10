Big match di giornata al D’Alcontres tra Nuova Igea Virtus e Vibonese oggi alle 15

La Nuova Igea Virtus cerca continuità nel suo percorso di crescita contra una Vibonese che si sta confermando ad alti livelli come già accaduto nella passata stagione.

Il gruppo del tecnico Francesco Di Gaetano è reduce da tre risultati utili consecutivi ed ha conquistato il quarto posto in coppia con la Reggina, in una classifica molto corto in cui ogni giornata può cambiare le carte in tavola. Solo la coppia Scafatese e Siracusa ha trovato quella continuità di risultati che ha permesso di guidare la classifica, con i campani ancora imbattuti a quota 16 e gli aretusei a quota 15. La Vibonese segue a 13 punti, con i giallorossi del Longano e la Reggina a 10.

La squadra giallorossa si è allenata con impegno durante la settimana, nonostante l’impossibilità di poter calpestare il manto erboso del D’Alcontres, dopo l’intervento di risemina che la ha rimesso il sesto in vista della stagione invernale. Il tecnico ha convocati tutti i giocatori disponibili, escludendo il solo portiere La Rosa alle prese con un problema alla spalla. Al fischio iniziale si conosceranno le scelte per l’undici iniziale, dopo che nelle ultime due giornate ha modificato lo schieramento di centrocampo, schierando a Licata Trovato al posto di Balsano, nel ruolo di mediano.

La bella giornata di sole, dopo l’acquazzone di ieri, potrebbe essere un buon viatico anche per la presenza di un pubblico che sia pronto a sostenere la squadra in questa difficile partita.

Ecco il programma della giornata, che ha già registrato la vittoria del Città di Sant’Agata per 2-1 sull’Akragas nell’anticipo disputato ieri al Frisina di Sant’Agata di Militello.