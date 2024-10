Barcellona, è scomparso Biagio Leto: fu anche Governatore della Confraternita dell’Immacolata

E’ scomparso a pochi giorni dall’83esimo compleanno Biagio Leto, che, oltre ad essere stato un apprezzato sarto, si è speso nel corso della sua vita per valorizzare le risorse umane e culturali della comunità barcellonese.

Biagio Leto, che avrebbe compiuto lunedì 83 anni, si è spento ieri sera circondato dall’affetto dei suoi cari. Era molto conosciuto in città soprattutto per il suo impegno sociale, prima come collaboratore del teatro amatoriale cittadino, dove si occupava in prevalenza dei costumi e del trucco, e poi con l’organizzazione di spettacoli negli anni ’80 attraverso l’associazione Mileva. Successivamente aveva concentrato il suo impegno nella Confraternita dell’Immacolata, occupando per tanti anni l’incarico di Governatore e rilanciando una realtà che, grazie alla sua tenacia, si è conquistata un ruolo importante all’interno della comunità barcellonese. Era molto conosciuto anche ad Oliveri, dove trascorreva da anni il periodo estivo e dove il figlio Luigi ha creato una realtà apprezzata per i collegamenti tra la spiaggia di Oliveri e la zona dei laghetti di Marinello.

I funerali si terranno lunedì 21 ottobre alle 11 presso la chiesa di San Giovanni Battista.

La redazione porge sentite condoglianze ai familiari, ricordando con affetto lo spirito combattivo che ha sempre contraddistinto Biagio Leto.