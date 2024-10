La Reggina pareggia nel recupero con l’Acireale ed aggancia la Nuova Igea Virtus al quarto posto: domenica big-match con la Vibonese

La Nuova Igea Virtus resta quarta in classifica, dopo il recupero della gara tra Reggina ed Acireale, interrotta 10 giorni fa per un malore all’arbitro e completata oggi con il punteggio finale di 1-1. Gli amaranto non riescono così a superare i giallorossi in classifica, ma solo ad agganciarli al quarto posto con 10 punti raccolti nelle prime cinque giornate.

La Nuova Igea Virtus affronterà così il big match di domenica prossima contro la Vibonese mantenendo il quarto posto, a sole tre lunghezze di distanza dai calabresi. Sarà un test interessante per la formazione del tecnico Francesco Di Gaetano, che nelle ultime tre giornate ha raccolto sette punti e mostrato una crescita negli automatismi del gioco della squadra. Lo conferma anche il difensore Giuseppe Ferrante, che abbiamo sentito prima dell’allenamento mattutino del mercoledì presso il campo in terra battuta del Petraro, per l’indisponibilità del D’Alcontres Barone, dove è in corso la risemina del manto erboso.

La classifica aggiornata dopo il recupero di oggi tra Reggina ed Acireale.