La Nuova Igea Virtus conquista un buon pareggio a Licata ed allunga la serie positiva

La Nuova Igea Virtus torna con un pareggio dalla lunga trasferta di Licata e allunga la serie positiva, conservando momentaneamente il quarto posto, in attesa che la Reggina completi la sua gara contro l’Acireale.

La squadra del tecnico Francesco Di Gaetano ha saputo gestire bene la rabbia di un Licata affamato di punti, che era anche andato in vantaggio con una pregevole conclusione dal limite di Bonanno al 22′, dopo aver creato alcune occasioni di gol con lo stesso attaccante gialloblu. La reazione dei giallorossi è stata immediata con il gol del pareggio di Trombino al 27′ che ha conclusa un’azione avviata da Calafiore e proseguita da Aperi, bravo a pescare l’attaccante tutto solo, sotto porta.

Nel finale non è mancato il brivido per una ghiotta occasione a favore dei padroni di casa, su cui Belmonte è stato anche fortunato, mentre l’estremo difensore si era superato sullo 0-0 deviando in angolo una punizione velenosa di Bonanno.

Un punto che vale tanto per Biondo e compagni, che si godono la buona posizione in classifica e guardano con ottimismo al prossimo impegno di domenica contro la Vibonese, terza forza del campionato, alle spalle della capolista Scafatese, fermati per la prima volta dall’Akragas, e dell’inseguitrice Siracusa, che ha superato in casa la Reggina nello scontro diretto tra due candidate al salto di categoria.

Sugli altri campi, si registra l’importante vittoria del Sant’Agata sull’Acireale, ultimo in classifica, del Favara a Paternò e del Pompei a Caltanissetta contro la Nissa.