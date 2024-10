Il Barcellona Basket prova a reagire ad Angri dopo il tracollo con la Siaz e le contestazioni del pubblico

Una prova d’orgoglio e soprattutto una vittoria sul campo dell’Angri è quello che si aspettano i tifosi del Barcellona Basket che dopo aver sostenuto la squadra nel il tracollo interno contro la Siaz Piazza Armerina nel turno infrasettimanale di giovedì, a fine gara hanno constato il gruppo giallorosso per la prestazione fornite sul parquet amico, davanti ad oltre 1500 spettatori.

Una sconfitta amara, che sta mettendo in discussione anche le scelte della società nella costruzione del roster a disposizione dello staff tecnico. Le carenza d’organico appaiono evidente, ma dopo due giorni di confronti e riflessioni sarà compito della squadra dare risposte concrete alle legittime attese della società, che sta facendo sacrifici per garantire la presenza del basket in città, e dei tifosi, che anche oggi si sono organizzati per seguire la squadra in terra campana.

Angri capolista a punteggio pieno non è certo l’avversario migliore da affrontare in questo momento, ma questo gruppo ha dimostrato a Reggio Calabria di potersi esaltare nelle prove impossibili, sfiorando un successo sfumato solo nel finale.