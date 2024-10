Il Barcellona Basket a caccia della prima vittoria domani sera al PalAlberti contro Piazza Armerina

Il turno infrasettimanale di serie B interregionale vedrà in campo domani sera alle 20.30 il Barcellona Basket contro Piazza Armerina, in un match che vale tanto per entrambe le formazioni. reduci da due sconfitte nelle prime due giornata del campionato.

Il PalaAlberti dovrà diventare l’uomo in più per i giallorossi che cercheranno il colpaccio contro un’altra corazzata del girone, partita però nel modo peggiore, nonostante gli importanti investimenti della società.

Alla vigilia della gara, per presentare il match e raccontare il momento della squadra abbiamo raccolto le dichiarazioni dell’assistent coach Giuseppe Pirri.