La Nuova Igea Virtus rompe il ghiaccio anche in casa grazie alla vittoria contro l’Akragas (1-0)

La Nuova Igea Virtus rompe il ghiaccio anche in casa e, con la vittoria contro l’Akragas, si piazza ai piani alti della classifica di serie D, dietro al gruppo delle favorite.

La squadra di casa ha fatto la partita, con l’Akragas che soprattutto nel primo tempo si è schierata con un atteggiamento molto prudente. La formazione di casa ha trovato difficoltà a sfondare il muro biancoazzurro creando davvero poche occasioni da gol. Al 13’ Calafiore ha colpito male il pallone tutto solo al centro dell’area su assist di Siino, mentre gli ospiti si sono fatti insidiosi al 18’ con diagonale di Grillo dalla sinistra che ha tagliato l’area giallorossa, concludendo la sua corsa sul fondo. E’ stato difficile trovare spazi per i giallorossi che hanno sfiorato il gol solo al 44’ con la più ghiotta occasione capitata tra i piedi di Calafiore, che tutto solo davanti al portiere ospite, ha calciato sopra la traversa.

Dopo la sosta, la partita si sblocca al 8’ con un rigore concesso per un fallo di Rechichi su Calafiore e trasformato con freddezza da Aperi, che ha fine gara ha dedicato la marcatura ai tifosi giallorossi. L’Akragas ha provato ad alzare il baricentro, con i padroni di casa che cercato di rallentare il ritmo della partita. Con il passare di minuti la pressione degli ospiti ha prodotto un’importante opportunità al 34’ con una conclusione da ottima posizione di Rechichi, che inspiegabilmente non centra la porta giallorossa. La risposta dei padroni di casa è stata immediata, con Di Piedi che di testa ha colpito da buona posizione, costringendo ad un miracolo il portiere Drefan e strozzando in gola il grido di gioia dell’attaccante giallorosso. La pressione finale degli ospiti non ha prodotto pericoli per Belmonte, con l’esultante di squadra e pubblico per la vittoria.