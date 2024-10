La Nuova Igea Virtus in campo alle 15 contro l’Akragas: l’obiettivo è la prima vittoria casalinga

La Nuova Igea Virtus torna al D’Alcontres Barone oggi pomeriggio alle 15 dopo la bella vittoria esterna contro il Acireale.

I giallorossi si troveranno di fronte un’Akragas in fase di ripresa dopo l’avvio difficile ed il cambio di allenatore, ed avranno come obiettivo la prima vittoria casalinga della stagione. Dopo due sconfitte maturate per episodi poco fortunati, la squadra del tecnico Francesco Di Gaetano punta al successo pieno, anche per riaccendere l’entusiasmo della tifoseria. L’occasione è propizia e come ribadito nel prepartita della vice presidente Sara Torre, i ragazzi si sono allenati al meglio per centrare l’obiettivo.

L’allenatore ha convocato tutti i giocatori della rosa, ad eccezione dell’indisponibile La Rosa, fermato da un lieve infortunio. Non sono escluse sorprese nell’undici iniziale, in un match che vedrà i giallorossi ancora una volta impegnato a dettare i tempi del gioco, contro una squadra che punterà a sfruttare eventuali occasione in contropiede. Ci vorrà rabbia e cinismo sotto porta, lo stesso dimostrato ad Acireale, ma anche un briciolo di fortuna per conquistare i tre punti.

L’attenzione della giornata sarà concentrata sul match tra la capolista Scafatese contro il Paternò e sulle gare di Siracusa e Reggina impegnate rispettivamente in trasferta sul campo del Pompei ed in casa contro l’Acireale.