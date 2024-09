Una Nuova Igea Virtus corsara passa sul campo dell’Acireale e ritrova il sorriso

Una gara gagliarda e intensa della Nuova Igea Virtus consente ai giallorossi di conquistare una meritata vittoria sul campo dell’Acireale ed ha ritrovare il sorriso in vista dei prossimi impegni di campionato.

La squadra del tecnico Francesco Di Gaetano, che ha lanciato dal primo minuto il difensore De Luca e l’attaccante Trombino, ha saputo gestire la partita nel modo migliore, passando in vantaggio nel primo tempo con un rigore trasformato con freddezza da Aperi e poi chiudendo il match con la rete in ripartenza di Trombino. La compattezza difensiva ha poi concesso davvero poche occasioni ai padroni di casa e nelle veloci ripartenza i giallorossi avrebbero potuto arrotondare il punteggio.

Poco male perchè l’importante era tornare alla vittoria, dopo il passo falso interno contro l’Enna, e ritrovare entusiasmo per sfatare il tabù dello stadio D’Alcontres Barone domenica prossima contro l’Akragas. La Nuova Igea Virtus si conferma cinica e determinata lontano dalle mura amiche, ma adesso è il momento di tornare a gioire anche davanti al pubblico di casa per riaccendere l’entusiasmo sopito della due sconfitta interne maturate nelle prime uscite casalinghe.

Al termine della gara il tecnico della squadra giallorossa Francesco Di Gaetano, ha mostrato la sua soddisfazione per la vittoria e per la risposta dei ragazzi: “Ci tenevo a fare risultato perchè su questo campo le mie squadre hanno fatto grandi prestazioni. La partita è stata condizionata dall’episodio, ma secondo me non abbiamo rubato nulla. Siamo stati bravi a gestire il vantaggio e a sfruttare le ripartenze. L’atteggiamento mi è piaciuto, hanno segnato gli attaccanti, a cui ho chiesto di non dare punti di riferimento ai due centrali, e alla fine è stata una buona giornata”.

Risultati e classifica

La giornata ha confermato l’ottimo approccio al campionato della Scafatese, ancora a punteggio pieno dopo la vittoria esterna sul campo dell’Enna. Alle sue spalle tengono il passo il Siracusa, che ha festeggiato con una vittoria netta contro il Città di Sant’Agata l’ingresso nell’organigramma societario di Walter Zenga, e la Reggina, che ha conquistato la vittoria soffrendo contro il Ragusa. Seguono in classifica il Paternò, vittorioso contro il Locri e la coppia calabrese Vibonese (vittoria contro il Pompei) e Sambiase (pareggio interno contro la Nissa). La Nuova Igea Virtus con 6 punti si piazza al centro della classifica, in compagnia di Locri e Pompei.