La Nuova Igea Virtus in campo ad Acireale per tornare a muovere la classifica

E’ una Nuova Igea Virtus che scenderà in campo oggi pomeriggio ad Acireale, per trasformare in energia positiva la rabbia e la delusione per la sconfitta casalinga di sette giorni fa contro l’Enna.

La squadra del tecnico Francesco Di Gaetano ha lavorato in settimana per prepararsi al meglio in vista di una gara insidioso sul campo tradizionalmente ostile dell’Acireale. Biondo e compagni hanno analizzato cosa non ha funzionato contro la formazione ennese e sono pronti a dare il massimo per portare a casa un risultato positivo e muovere la classifica, coma ha confermato alla vigilia il vice allenatore Vicio Porretto. “Siamo arrabbiata e delusi per la sconfitta immeritata con l’Enna, dopo quella contro la Reggina, ma abbiamo la consapevolezza delle nostre potenzialità e vogliamo esprimerle in campo. Dobbiamo mettere sul terreno di gioco quanto studiato in settimana per provare a vincere la partita, sperando di non trovare una squadra come l’Enna che pensa solo a difendere e ripartire in contropiede. Il nostro credo calcistico è votato ad imporre il nostro gioco e proveremo a farlo anche ad Acireale”.

Tra i convocati dello staff tecnico rispetto a sette giorni fa non c’è il portiere La Rosa e Mudasiru, ma rientrano Trovato e Panebianco, che hanno superato i rispettivi infortuni. Ancora ai box il giovane Socievole. Sarà una partita particolare per il difensore Totò Maltese, ex capitano dell’Acireale (nella foto) e per il giovane Sticenko, anche lui reduce dall’esperienza in maglia granata.

Ad Acireale non ci saranno i tifosi della Nuova Igea Virtus che hanno deciso di disertare la trasferta per protesta, dopo il limite di 50 biglietti imposto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza, considerato che l’incontro è uno di quelli a rischio per le vecchie ruggini tra le due tifoserie. Una scelta comprensibile, ma che priva la squadra di un supporto importante in questo delicato momento della stagione.

Ecco il programma della giornata con la classifica.