Sconfitta amara per la Nuova Igea Virtus con un cinico Enna: serve più cattiveria sotto porta

La Nuova Igea Virtus ha subito una sconfitta amara con un Enna non certo trascendentale, che ha capitalizzato il gol realizzato in avvio di gara dal bomber Cicirello e ha portato via dal D’Alcontres-Barone tre punti preziosi per la classifica.

La squadra di casa non è riuscita a rendersi pericolosa rispetto al predominio del gioco, che però è apparso sterile soprattutto nella seconda parte della gara. Tanti cross in area che hanno trovato il muro difensivo dell’Enna, pronta ad anticipare gli attaccanti giallorossi. Sulle ripartenza gli ospiti hanno più volte sfiorato il raddoppio, quando la Nuova Igea Virtus ad un certo punto si è schierata con due punte centrali, Trombino e Di Piedi, e due esterni d’attacco, Aperi e De Marco sulle fasce, insieme a Calafiore e Biondo a supporto del reparto d’attacco. Davanti ad una squadra che si è difesa con 10 uomini davanti al proprio portiere è mancata la cattiveria negli ultimi 20 metri per cercare lo spazio necessario a concretizzare la supremazia a centrocampo mostrata dai giallorossi.

Resta l’amaro in bocca a fine gara per un sconfitta che si poteva evitare, condizionata in parte da un terna arbitrale che ha gestito la gara in modo non impeccabile, lasciando più di un dubbio sul gol annullato nel primo tempo ad Aperi per un presunto fuorigioco di Di Piedi che ha fornito l’assist al compagno di squadra.

Da domani si torna in campo preparare la sfida di domenica prossima sul campo dell’Acireale, tradizionalmente difficile per i colori giallorossi, attesi da una prova d’orgoglio per cancellare il ricordo della sconfitta di ieri.

Il tabellino della partita

Nuova Igea Virtus (3-5-2): La Rosa, Ferrante, Maltese, Maggio; Siino (9’st De Marco), Biondo, Balsano (45’st Violante), Calafiore, Sticenko (9’st Trombino); Di Piedi, Aperi. A disposizione Belmonte, Di Cristina, De Marco, Currò, Godoy, Trifilò, Lo Duca. All. Di Gaetano

Enna (4-3-3): Simeoli; Kolombola, Espasa, Joao Pedro (1’st Amenta), Baye; Timmoneri, Moreso, Batista; Cicirello (1’st Cristiano), Lusha (37’st Seck), Barile (33’st Rotella). A disposizione Testagrossa, Bamba, Otero, Guadalupo, , Longhi. All. Pagana.

Marcatore: al 9’pt Cicirello

Arbitro: Zini di Udine.