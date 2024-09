La Nuova Igea Virtus torna al D’Alcontres contro l’Enna, a caccia della vittoria casalinga

La Nuova Igea Virtus torna oggi al D’Alcontres Barone per la gara contro la neopromossa Enna, con calcio di inizio alle 16. La formazione giallorossa è reduce dalla vittoria esterna nel derby messinese contro il Città di Sant’Agata e punta alla prima vittoria casalinga della stagione, dopo la bella prestazione contro la Reggina all’esordio del campionato, persa per un rigore contestato in pieno recupero.

La squadra del tecnico Francesco Di Gaetano arriva al match di oggi dopo una settimana in cui ha potuto lavorare con maggiore serenità, come ha confermato alla vigilia della gara il difensore Totò Maltese: “Scenderemo in campo per vincere contro una squadra insidiosa, composta da giocatori che conoscono la categoria”.

Da Enna sono attesi un centinaio di tifosi ospiti e l’auspicio che anche la gradinata giallorossa torni a sostenere la squadra in modo compatto e intenso, come non è accaduto nella gara contro la Reggina. La Nuova Igea Virtus dovrà rinunciare agli infortunati Panebianco, Trovato e Socievole e potrebbe schierare il neo arrivato De Marco sulla fascia.

La giornata è segnata da alcuni confronti interessanti come quella della Scafatese, impegnata contro il Licata, chiamata a confermare quanto di buono espresso nelle prime due partite. Stesso discorso per Locri e Sambiase, le altre due formazioni ancora a punteggio pieno, con i primi impegnati in casa contro la Vibonese ed i secondi nella trasferta di Pompei. In Sicilia spiccano i confronti tra Città di Sant’Agata e Reggina e quello tra Nissa e Siracusa, con trasferta vietata ai tifosi aretusei. Completata il quadro della giornata il derby tra Favara e Akragas e le sfide tra Ragusa e Acireale (prossimo avversario della Nuova Igea Virtus) e tra Sancataldese e Paternò.