La Nuova Igea Virtus conclude l’accordo con l’esterno Giuseppe De Marco

La Nuova Igea Virtus si è assicurata le prestazioni sportive dell’esterno d’attacco Giuseppe De Marco concludendo adesso l’accordo con il giocatore che l’anno scorso ha concluso la stagione con la maglia del Barletta in serie D.

De Marco, classe 1996, è nato a Bagnara Calabra, ha alimentato la sua passione calcistica nel settore giovanile della Reggina, con cui ha disputato anche il campionato Primavera.

Dopo l’esperienza con l’Hinterreggio in serie D, nella stagione 2015-2016 è tornato alla Reggina, nel momento in cui gli amaranto disputarono la serie D, dopo il primo fallimento societario. Successivamente è stato protagonista sempre in quarta serie con le maglie delle Palmese, della Cittanovese e del Locri. Nel 2018-19 proprio a Locri ha vissuto una delle sue migliori stagioni con 32 presenze e 12 gol.

La carriera ha poi proseguita con le esperienze a Scandicci, ad Aprilia, a Paternò, a Cittanova, con il Santa Maria Cilento e con la Gioiese, squadra con cui ha iniziato l’ultima stagione, segnando anche il gol della bandiera per gli ospiti del 2-1 per la Nuova Igea Virtus. Dopo la crisi economica del sodalizio calabrese ha concluso a Barletta il campionato nel girone pugliese della serie D.

Il giocatore ha scelto la maglia numero 14 e sarà a disposizione dello staff tecnico già domenica 22 settembre in occasione della terza giornata di serie D che vedrà confrontarsi al D’Alcontres Barone di Barcellona la Nuova Igea Virtus e l’Enna.