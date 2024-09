Tortorici, arrestato un 36enne per spaccio e detenzione di marijuana e cocaina

Gli agenti della Polizia hanno arrestato un 36enne pregiudicato, originario di Sant’Agata di Militello, per detenzione di marijuana e cocaina ai fini di spaccio.

L’arresto è avvenuto ad opera dei poliziotti del Posto Fisso di Polizia di Tortorici, domenica scorsa in flagranza di reato. La droga ritrovata consiste in 180 grammi di marijuana, rinvenuti in un rudere di campagna. Con una successiva perquisizione sono state recuperate altre 3 dosi di cocaina, assieme ad altra polvere di sostanza e farmaci utili al taglio dello stupefacente ed ad un bilancino di precisione.

Per l’uomo, inizialmente ristretto ai domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo la convalida dell’arresto è stato disposto l’obbligo di dimora.

L’operazione è stata condotta nell’ambito dei servizi antidroga predisposti dal Questore di Messina Annino Gargano nella città di Messina ed in tutta la provincia.