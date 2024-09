Figc Sicilia, definiti i gironi di Prima e Seconda categoria e quelli di calcio a 5 di serie C2

Il Comitato regionale della Figc ha definito la composizione dei gironi di Prima e Seconda categoria di calcio ad 11 e quelli di serie C2 di calcio a 5.

In Prima categoria Orsa e Nuova Azzurra Fenice sono nel girone C con le formazioni della valle del Mela e dei Nebrodi. In Seconda categoria nel girone C sono inserite le formazioni del comprensorio tirrenico (tra cui Vivi Don Bosco e Sant’Antonino) con quelle nebroidee, da Milazzo fino a Tortorici. Nel calcio a 5 la nutrita pattuglia di squadre barcellonesi è stata inserita nel girone B con formazioni della costa tirrenica e dell’entroterra messinese.

Ecco i gironi completi

Girone C

Asd Comprensorio Del Tindari

A.C.D. Folgore Milazzo

A.P.D. Futura

A.S.D. Lipari I.C.

A.S.D. Melas

A.S.D. Nuova Azzurra Fenice

A.S.D. Pol. Asr Mamertina

Polisportiva Or.Sa. A.S.D

A.S.D. Pro Falcone

U.S. Sfarandina A.S.D.

A.D.P. Sinagra Calcio

A.S.D. Stefano Catania

Girone C

Pol.D. Club Sportivo Oliveri

A.S.D. Ficarra

U.S.D. Fitalese 1981

A.C.D. Fondachelli

Asd G.S.Don Peppino Cutropia

Pol.D. Mirto

A.S.D. Pro Tonnarella

Rocca 2023 Pol Dil

A.S.D. Santantonino

Scuola Calcio San Benedet

Usd Tortorici

A.S.D. Vivi Don Bosco

Girone B