La Nuova Igea Virtus a Sant’Agata per ottenere i primi punti: aggiornamenti in tempo reale su risultati e classifica dalle 15

La Nuova Igea Virtus va a caccia dei primi punti stagionali, dopo la beffa subita domenica scorsa contro la Reggina, nella gara persa nel recupero per un rigore contestato.

La formazione del tecnico Francesco Di Gaetano si è allenata con la giusta intensità nel corso della settimana, per arrivare pronta alla sfida di oggi, l’unico derby messinese di serie D sul campo del Città di Sant’Agata. I padroni di casa sono reduci dal punto conquistato rocambolescamente sul campo del Ragusa e cercano di dare continuità al loro rendimento in classifica. I giallorossi proveranno a trasformare in energia positiva la rabbia per l’immeritata sconfitta contro la corazzata reggina. Non ci saranno lo squalificato Catanzaro e l’infortunato Socievole, ma lo staff tecnico ha studiato le giuste soluzioni per mettere in campo una squadra in grado di centrare l’obiettivo del risultato positivo, come ha confermato anche il presidente Massimo Italiano alla vigilia della gara: “La sconfitta con la Reggina ha lasciato l’amaro in bocca per il modo in cui è maturata, ma andremo a Sant’Agata per portare a casa un risultato positivo. Ci auguriamo che possano seguirci anche i nostri tifosi, che sono l’anima del nostro progetto. La Nuova Igea Virtus non è di proprietà di chi la gestisce in questo momento, ma è un patrimonio dei tifosi e della città”.

Ecco il programma completo e la classifica dopo la prima giornata che sarà aggiornata in tempo reale dallo staff di Tuttocampo.it