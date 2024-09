Merì, avviati i lavori per il completamento del Palazzetto dello Sport in piazza Italia 90

È arrivata ieri la firma sul contratto d’appalto, con la consegna dei lavori in loco per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport di Merì, in piazza Italia 90, accanto al campo sportivo.

La ditta che si occuperà dei lavori è la Edil Impianti Srl Unipersonale con sede legale a Villafranca Tirrena. I lavori prevedono una manutenzione straordinaria, per la messa a norma degli impianti e una garanzia di sicurezza per il pubblico, una volta che la struttura sarà di nuovo aperta. I lavori avranno un budget di quasi mezzo milione di euro (447.136 euro per la precisione).

Il progetto per la realizzazione dell’impianto sportivo è iniziato negli anni ’90, ma non ha mai visto il completamento, risultando una delle tante incompiute del comprensorio tirrenico.

Nel corso del tempo, la struttura è stato danneggiata delle intemperie nel 2013 ed il tetto ha subito danni per un incendio nel 2020. Dopo l’approvazione del progetto nel Dicembre 2020, i lavori avranno inizio adesso con la firma del contratto e la consegna alla ditta edile.