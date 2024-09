Incidente mortale sulla A18: morto un 52enne di Spadafora, ferita la moglie che viaggiava con lui

Tragico incidente mortale sull’autostrada A18 Messina – Catania, all’altezza di Giardini Naxos, al chilometro 42+600. A perdere la vita è stato Alessandro Bisazza, 52 anni, residente a Spadafora, che si trovava alla guida del mezzo. Ferita, ma non in gravi condizioni, la moglie, che è stata trasportata all’ospedale di Taormina.

il conducente alla guida del SUV Fiat Freemont, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo per cause in fase di accertamento ed potrebbe aver deviato andando a sbattere sul guard-rail. Non è esclusa l’ipotesi di un malore.

Ci sarebbe stato poco da fare per tentare di salvarlo dopo i traumi subiti nello schianto. Il 52enne sarebbe morto pochi minuti dopo essere stato soccorso dall’ambulanza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, per i rilievi sul posto, ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto.