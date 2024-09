Una bella Nuova Igea Virtus domina a tratti la Reggina, che nel recupero vince con un rigore contestato

La sconfitta immeritata contro la Reggina, tra le favorite per il salto di categoria, lascia in casa Nuova Igea Virtus la consapevolezza di aver fornito una bella prestazione della squadra alla prima uscita stagionale. I giallorossi, dopo aver reagito bene al vantaggio di Ragusa, frutto di un rimpallo sfortunato in area igeana, hanno trovato subito il pareggio e nella ripresa hanno messo sotto per lunghi tratti una squadra blasonata come la Reggina. Si aspettavo il possibile gol di una vittoria che sarebbe stata meritata ed in quel momento sarebbe stato stretto anche il pareggio per i valori espressi in campo. Il penalty contestato su presunto fallo di mano di Siino ha regalato la vittoria agli ospiti, che con il minimo sforzo hanno portato a casa i tre punti.

Per i giallorossi non c’è tempo di pensare all’amaro finale, perchè adesso la testa ed il cuore andranno ai prossimi impegni, con il derby sul campo del Città di Sant’Agata che si annuncia molto combattuto.

TABELLINO

Nuova Igea Virtus (3-5-2): Belmonte (49’st La Rosa), Ferrante, Maltese, Maggio; Aperi (44’st Violante), Biondo, Balsano (15’st Siino), Calafiore, Panebianco (49’st Sticenko); Di Piedi, Trombino (15’st Trovato). A disposizione Di Cristina, Currò, Godoy, Trifilò. All. Di Gaetano

Reggina (3-5-2): Lumia; Bonacchi, Girasole, Adejo; Forciniti (9’st Vesprini), Dall’Oglio (41’st Urso), Salandria (8’st Renelus), Ba, Giuliodori (34’st Curiale); Ragusa, Perri (41’st Cham). A disposizione: Lazar, Provazza, Laaribi, Ingegneri, Renelus. All. Pergolizzi.

Marcatori: al 30’st Ragusa, al 39’st Di Piedi, al 50’st Ragusa su rigore.

Il caldo condiziona l’avvio di gara, con le due squadre che si equivalgono. Il primo brivido per i circa 1.500 spettatori presenti arriva al 23’ con un tiro cross di Calafiore, su cui Trombino pressato non trova la deviazione, con la palla che finisce tra le braccia del portiere amaranto. Al 30’ una distrazione difensore concedere a Ragusa di presentarsi da solo davanti al portiere Belmonte, che nulla può sul fendente dell’attaccante che si insacca alla destra dell’estremo difensore giallorosso. Al 39’ la Nuova Igea Virtus, dopo un momento di difficoltà, trova il meritato pareggio con una conclusione sotto porta di Di Piedi, che risolve una mischia in area amaranto. Dopo l’intervallo la partita resta in equilibrio, con la Reggina pericolosa al 19’ con il neoentrato Renelus, che non sfrutta un regolo delle difesa di casa, calciando male versa la porta giallorossa. Al 30’ è provvidenziale l’intervento di Adeju della Reggina che toglie il pallone su cui si stava avventando ancora Di Piedi a pochi passi dalla porta amaranto. Al 34’ Siino in difesa anticipa l’attaccante reggino, che stava calciando a colpo sicuro verso la porta giallorossa. Al 47’ Siino tocca a braccia larghe un pallone in area giallorossa e l’arbitro fischia il penalty che Ragusa trasforma con freddezza al 50’. E’ il gol che di fatto chiude il match, con la composta delusione della squadra giallorossa per un rigore concesso e risultato poco chiaro dai replay televisivi.