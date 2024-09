La Nuova Igea Virtus rafforza la pattuglia juniores con Hakeem Mudasiru, difensore scuola Juventus

La Nuova Igea Virtus continua a lavorare sul mercato ed ha trovato l’accordo con il difensore Hakeem Mudasiru, classe 2006, che arriva a Barcellona in prestito dalla Pro Vercelli, con un passato nelle giovanili della Juventus.

Il giocatore d’origine nigeriana è alla prima esperienza nel campionato di serie D. Cresciuto calcisticamente in Piemonte nell’Olimpia Sant’Agabio, è approdato alla scuola calcio della Juventus. Un brutto infortunio nella seconda stagione in bianconero ha rallentato il suo percorso di formazione, ma il giovane difensore non ha mai mollato e ha deciso di rimanere in ambito Juventus, accettando di ripartire dalla società satellite della Sisport. Nel 2022-2023 è passato alla Pro Vercelli, blasonata società piemontese, dove ha disputato il campionato Allievi e nell’anno successo quello Primavera. Adesso ha accettato con entusiasmo l’esperienza in maglia giallorossa. Ecco le sue prima parole:

“Per me giocare per la Nuova Igea Virtus– dichiara il difensore nigeriano – è una grande occasione di crescita, dopo le esperienze nel settore giovanile di Juventus e Pro Vercelli. È la mia prima stagione in serie D e sono felice per l’opportunità che la società giallorossa mi ha voluto concedere. Darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla squadra e mi metterò a disposizione del tecnico fino da subito, perché sono qui per imparare tanto dalle sue indicazioni. Ringrazio la dirigenza giallorossa, il direttore sportivo e lo staff tecnico per questa possibilità”.

Da domani il gruppo giallorosso si trasferirà a Fondachelli Fantina per gli allenamenti di preparazione alla gara di domenica contro la Reggina, per non compromettere il manto erboso del D’Alcontres Barone dopo la risemina dell’erba.