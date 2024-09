La Nuova Igea Virtus si presenta alla città giovedì con altri volti nuovi: definito l’arrivo di Sticenko

La Nuova Igea Virtus si presenta alla città giovedì 5 settembre, a pochi giorni dall’esordio in campionato contro la blasonata Reggina.

La presentazione si terrà presso il ritrovo Bardot sul lungomare di Cicerata a partire dalle 19:30.

Sotto l’aspetto.tecnico, archiviata senza troppi rimpianti la pratica della Coppa Italia, domani pomeriggio il gruppo giallorosso si ritroverà in sede per preparare la sfida contro la formazione amaranto, tra le maggiori favorite per il salto di categoria insieme al Siracusa.

A disposizione del tecnico Francesco Di Gaetano.ci sarà l’ultimo acquisto il centrocampista Kristofers Sticenko, classe 2005, che lo scorso anno ha disputato il campionato di serie D con l’Acireale.

Sticenko, d’origine lettone, è un esterno mancino di centrocampo. Dopo aver iniziato la sua carriera nel paese baltico, tra le fila delle formazioni giovanili dell’JDFS Alberts, società della Seconda Divisione lettone, si è trasferito l’anno scorso in Italia. Con la maglia dell’Acireale ha raccolto 19 presenze.

“Sono molto contento – dichiara il giovane centrocampista lettore – di firmare per la Nuova Igea Virtus. Ho già fatto i miei primi allenamenti e il gruppo è duro e serio, dai compagni di squadra agli allenatori allo staff. L’ambizione è di finire più in alto possibile nella classifica di questa stagione. Farò quindi del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere il massimo potenziale. Ora è importante concentrarsi e continuare la nostra preparazione sull’avversario di domenica, in un match molto impegnativo. Forza Igea!”.