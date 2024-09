Barcellona sarà inserita tra i centri per la distribuzione di fieno agli allevatori che hanno diritto al bonus regionale

L’assessore all’Agricoltura Salvatore Coppolino ha trasmesso al Dipartimento regionale agricoltura ed al commissario regionale emergenza idrica in agricoltura e zootecnia la disponibilità del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad istituire un centro di raccolta per la distribuzione del bonus fieno nel territorio comunale.

A tal fine è stata individuata l’area del piazzale interno alla corte del macello comunale di via Sant’Andrea, dove gli operatori del settore potranno ottenere la.fornitura di fieno, attraverso una misura prevista dalla Regione su iniziativa del presidente Schifani, finanziata con 20 milioni di euro, per limitare i danni dovuti alla siccità.

L’elenco dei centri per la distribuzione del fieno assegnato agli allevatori viene aggiornato ogni settimana ed a Barcellona confluiranno gran parte dei comuni della zona tirrenica peloritana, nonché parte della zona nebroidea compresa nella zona di transizione tra le due formazioni montane.

In tutte queste aree infatti ricadono numerose aziende zootecniche che hanno fatto richiesta per il riconoscimento del bonus fieno e attualmente sono costretti a spostarsi a Sant’Agata di Militello, unico centro della costa tirrenica della provincia di Messina.

“Per assicurare alle aziende zootecniche

del territorio – afferma Coppolino – un più adeguato sostegno a fronte delle immani difficoltà che stanno subendo a causa della gravissima crisi idrica che mai come quest’anno ha messo in ginocchio tutto il

settore, l’amministrazione Calabrò ha messo a disposizione un’area per la distribuzione del bonus fieno ai beneficiari ed ha trasmesso alla Regione Siciliana l’indicazione dello spazio individuato. Ringrazio per il prezioso contributo ed il costante dialogo le associazioni di categoria ed in particolare Enzo Livoti (Cia) e Giuseppe Natoli (Confagricoltura) e l’ordine degli agronomi”.