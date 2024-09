Parte la stagione ufficiale della Nuova Igea Virtus, ospite oggi pomeriggio del Paternò nel primo turno di Coppa Italia

Primo impegno ufficiale della stagione 2024-2025 per la Nuova Igea Virtus che oggi pomeriggio a Paternò, con inizio alle 15, disputa la gara valevole per il primo turno di Coppa Italia di serie D.

La formazione del tecnico Francesco Di Gaetano arriva a questa fase dopo una preparazione iniziato a metà luglio, che ha consentito ai giocatori di conoscere le filosofia di gioco dell’allenatore e del suo staff, in vista di un campionato che i giallorossi proveranno a giocare con l’obiettivo di migliorare il rendimento della passata stagione, la prima dopo il ritorno in serie D.

Alla vigilia della gara il capitano Giovanni Biondo ha sottolineato l’importanza di iniziare la stagione con una buona prestazione, così da creare il giusto entusiasmo della piazza giallorossa in vista dell’esordio di domenica prossima in campionato contro la Reggina. Sarebbe importante anche per scuotere dalla paradossale freddezza dimostrata dai tifosi nella campagna abbonamenti e nella vicinanza alla squadra durante la lunga fase di preparazione precampionato.

Per l’impegno di oggi sono stati convocati i portieri Belmonte e Cannizzaro, i difensori Di Cristina, Maltese, Lo Duca, Godoy, Panebianco, Ferrante e Maggio, i centrocampisti Biondo, Siino, Currò, Balsano, Calafiore, Trifilò e Trovato e gli attaccanti Trombino, Di Piedi, Aperi e Violante.

Nel comporre l’undici iniziale il tecnico dovrà tenere conto dei vincoli legali alla presenza di tre juniores (uno del 2004, uno del 2005 ed uno del 2006), che in parte condizioneranno le sue scelte.

Di seguito il programma della formazioni del girone I di serie D. Si tratta di una gara secca ed il vincitore, anche dopo i rigori, otterrà il passaggio al turno successivo.