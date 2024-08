La Nuova Igea Virtus chiude la fase della preparazione precampionato con una sfida in famiglia contro la formazione Under 19

La partita in famiglia disputata stamattina tra la prima squadra della Nuova Igea Virtus e la rappresentativa Under 19 della compagine giallorossa ha concluso l’ultima settimana di intenso lavoro precampionato per il gruppo allenato dal tecnico Francesco Di Gaetano, prima dell’inizio dei primi impegni ufficiali della stagione.

Da martedì prossimo, infatti, la squadra giallorossa inizierà a lavorare con il ritmo campionato, in vista della gara d’esordio in Coppa Italia di serie D, contro la vincente della sfida di domani tra Locrì e Paternò, che si disputerà in trasferta.

Il confronto di oggi ha fornito ottimi riscontri sia allo staff tecnico della prima squadra, sia all’allenatore della Under 19, Giovanni Giorgianni. La Juniores giallorossa sarà quest’anno impegnata nel nuovo format della Figc Sicilia, che coinvolgerà le 12 squadre siciliane di serie D in un torneo con gara d’andata e ritorno.

Il tecnico della prima squadra, Francesco Di Gaetano, ha schierato in porta Belmonte, in difesa Maltese, Ferrante e Maggio, davanti alla difesa Trovato, con Biondo e Currò centrali a metà campo ed Aperi e Siino sugli esterni a supporto di Violante e Trombino. Nel secondo tempo in porta si sono alternati Cannizzaro e La Rosa, con Di Cristina, Godoy e Lo Duca in difesa, Balsamo, Dall’Oglio, Aveni, Trifilò e Panebianco sulla mediana ed in attacco Di Piedi e Battimelli, quest’ultimo attualmente in prova con la formazione giallorossa.

L’Under 19 di Giorgianni ha alternato in porta i componenti della prima squadra La Rosa e Cannizzaro, schierandosi nel primo tempo con Caruso, Marini, Jonathan e Irato in difesa, De Pasquale, Crifo e Sanzarello sulla mediana e La Rocca, Palme e Pagano nel trio d’attacco, a comporre un 4-3-3. Nella ripresa in difesa si sono schierati Lanza, Cepay, Barresi e Gangemi, in mezzo al campo Calabrese, De Pasquale e Tortorella ed in attacco Stagno, Kevin e Palme.

La società giallorossa sta definendo la rosa che dell’8 settembre affronterà un campionato di serie D tra i più siciliani della storia recente, con tanti derby e tante partite di cartello, a partire dall’esordio casalingo contro la Reggina, una delle favorite al salto di categoria.

Nel gruppo giallorosso non ci saranno più quattro juniores, Edoardo Buscetta, Bartolo Coco, Umberto Locantro e Francesco Triolo, come comunicato oggi dalla società, ma potrebbero aggiungersi altri elementi, a partire dall’attaccante Giuseppe Battimelli, aggregato alla squadra negli ultimi giorni, che potrebbe entrare a far parte in modo stabile della compagine barcellonese.

Al momento è questa la rosa ufficiale della Nuova Igea Virtus, in attesa degli ultimi movimento di mercato:

PORTIERI: Michelangelo La Rosa (J) – Francesco Cannizzaro – Christian Belmonte (J)

DIFENSORI: Antonio Panebianco – Giuseppe Ferrante – Salvatore Maltese – Angelo Di Cristina (J) – Mariano Godoy Gonzales – Mattia Maggio (J) – Lorenzo Lo Duca

CENTROCAMPISTA: Mattia Catanzaro (J) – Alessandro Socievole (J) – Matteo Trovato – Claudio Calafiore – Giovanni Biondo – Federico Siino (J) – Emanuele Balsano (J) – Ferdinando Trifilò (J) – Stefano Currò

ATTACCANTI: Dario Violante (J) – Alfredo Trombino – Sebastiano Aperi – Francesco Di Piedi