La Nuova Igea Virtus puntella ancora la rosa con il centrocampista Stefano Currò

La Nuova Igea Virtus continua a lavorare sul mercato per consegnare una rosa sempre più competitiva al tecnico Francesco Di Gaetano.

L’ultimo arrivo in ordine di tempo è quello del centrocampista Stefano Currò, classe 2003, d’origine milazzese, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Licata in serie D.

Il giocatore (nella foto in evidenza con la vice presidente Sara Torre) ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili della Folgore Milazzo ed ha proseguito la carriera prima con la formazione Under 17 della Reggina, poi con gli allievi del Camaro e quindi nella Primavera del Catania. Il suo esordio in serie D arriva nella stagione 2021/22 con la maglia del Licata Calcio. Disputa un ottimo campionato, con 35 presenze, cinque reti e due assist. Si trasferisce quindi a Piacenza, formazione di serie C, che lo gira in prestito al Sestri Levante, dove il centrocampista siciliano conquista con i compagni la vittoria del campionato di serie D e della poule scudetto. Nell’ultima stagione, Currò ha svolto la preparazione con il Siracusa per poi tornare a Licata, dove ha disputato un torneo da protagonista, con 30 presenze, 1 gol e 3 assist.

Questa le sue prime parole dopo la firma dell’accordo con la formazione giallorossa: “Per me – afferma Stefano Currò – è un onore entrare a far parte del progetto della Nuova Igea Virtus. In pochi giorni ha già capito di essere entrato a far parte di una famiglia e mi impegnerò al massimo, mettendomi a disposizione della squadra e di compagni per raggiugere gli obiettivi prefissati dalla società. Non vedo l’ora di iniziare”.

La società resta vigile per poter sfruttare gli ultimi giorni di mercato prima dell’esordio stagionale, provando a migliorare ancora l’organico giallorosso. Allo stesso tempo si lavorare anche sul fronte organizzativo, con un occhio alla campagna abbonamenti che stenta ancora a decollare.