Il difensore Lorenzo Lo Duca è un nuovo giocatore della Nuova Igea Virtus

La Nuova Igea Virtus resta vigile sul mercato per provare a migliorare ancora la rosa a disposizione del tecnico Francesco Di Gaetano.

La società ha definito oggi l’ingaggio del terzino destra Lorenzo Lo Duca, milazzese d’origine, classe 2003, che è cresciuto nelle giovanile del Catania. Nella sua carriera c’è stata l’esperienza importante con il Rimini, dove nel 2021-2022 ha conquistato da protagonista la promozione in serie C. Il difensore ha poi vestito le maglie del Riccione in serie D, della formazione pugliese della Virtus Francavilla in serie C, chiudendo la passata stagione con la Luparense, squadra veneta di serie D. Si tratta di un giocatore di categoria, che, dopo aver girato i campi di mezza Italia, torna in Sicilia per dare il suo contributo alla causa giallorossa.

“Per me è una grande opportunità – afferma Lorenzo Lo Duca – quella che mi è stata concessa dalla dirigenza della Nuova Igea Virtus, cioè di tornare a giocare in Sicilia dopo tanti anni di esperienza in Emilia Romagna, Puglia e Veneto. Ringrazio il direttore sportivo, il tecnico e la società per la fiducia e farò il possibile per ripagarla sul campo, mettendomi a disposizione della squadra. Mi impegnerò al massimo per inserirmi nel gruppo giallorosso in vista dell’inizio della stagione, che si annuncia molto impegnativa”.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare altri assestamenti sull’organico chiamato ad affrontare il prossimo torneo di serie D.