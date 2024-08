Buone indicazioni per la Nuova Igea Virtus dal memorial Nanì: il gruppo è già compatto e si prepara ai primi impegni ufficiali

La partecipazione al memorial Nanì di Sant’Agata di Militello ha fornito buone indicazioni allo staff tecnico della Nuova Igea Virtus.

La squadra sta iniziato il lavoro di scarico dopo una preparazione intensa sotto il profilo fisico, iniziata un mese fa. Il tecnico Francesco Di Gaetano, insieme ai suoi collaboratori, ha lavorato duro sia nei ritiro alle pendici dell’Etna, sia al rientrato in sede prima della sosta di Ferragosto, per mettere energie preziose nella gamba da sfruttare nell’avvio di stagione.

La formazione che ha affrontato l’Enna nel torneo di Sant’Agata

Le due mini-partite con Enna e Città di Sant’Agata hanno mostrato i due volti della formazione giallorossa. Nella sconfitta per 2-1 con l’Enna, il tecnico ha schierato un undici imbottito di giovani, con in porta Cannizzaro, supportato in difesa da Pensabene, Godoy e Triolo, ed una mediana composta dal mediano Trovato, gli interni Trifilò e Calafiore e gli esterni Siino e Locantro. In attacco si sono posizionati Aperi e Violante. Contro il Città di Sant’Agata Di Gaetano ha provato un assetto più offensivo, con La Rosa in porta, la difesa composta da Di Cristina, Maltese e Maggio ed un centrocampo con Balsano vertice basso e Biondo e Catanzaro interni e con Aperi e Panebianco a supporto delle due punte centrali Trombino e Di Piedi. Nella gara contro i padroni di casa si è vista anche la giusta carica agonista e compattezza del gruppo, che ha saputo gestire al meglio il vantaggio di Di Piedi e le tensioni innescate da alcuni episodi di gioco.

La formazione che ha affrontato il Città di Sant’Agata nel torneo di ieri

Il lavoro dello staff giallorosso proseguirà già da oggi pomeriggio in vista dei prossimi impegni ufficiali. La Nuova Igea Virtus salterà il turno preliminare di Coppa Italia, previsto per domenica 25 agosto, ma sarà spettatrice interessata del match tra Locri e Paternò, che definirà il nome del primo avversario del torneo, nella prima gara ufficiale della stagione, la trasferta di Coppa del 1° settembre. Non è escluso che il gruppo giallorosso possa sostenere altri allenamenti congiunti prima di quella date, per arrivare nelle migliori condizioni fisiche alla prima giornata di campionato di serie D, con la sfida dell’8 settembre allo stadio D’Alcontres contro la Reggina, una delle favorite per la promozione in serie C, insieme al Siracusa.