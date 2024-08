La Nuova Igea Virtus annuncia la conferma di Di Piedi e l’arrivo di Siino, Maggio e Balsano

Si definisce sempre più la rosa della Nuova Igea Virtus, che dopo il ritiro precampionato annuncia le ultime scelte di mercato prima della sosta di Ferragosto.

La società ha infatti definito la conferma dell’attaccante Francesco Di Piedi, che torna in giallorosso dopo aver vissuto la rinascita giallorossa nella seconda parte dell’ultima stagione, e l’arrivo di tre juniores di grande prospettiva, i centrocampisti Federico Siino (ex Sancataldese) ed Emanuele Balsano (lo scorso anno a Geraci) ed il difensore Mattia Maggio (giovanili del Palermo).

I quattro giocatori erano aggregati al gruppo giallorosso nel ritiro alla pendici dell’Etna ed adesso entrato a pieno regime nella rosa della Nuova Igea Virtus. Di Piedi è già conosciuto ed apprezzato dalla piazza per il suo spirito combattivo messo in campo durante il girone di ritorno della passata stagione. Siino ha disputato 32 partite in serie D con la Sancataldese, mentre Balsano e Maggio sono alla prima esperienza nella massima serie della lega dilettanti.

Non resta in giallorosso invece il centrocampista Alan Bert, che sembrava destinato a far parte dl gruppo igeana. Dopo il ritiro di comune accordo con la società, le strade tra il mediano italo-argentino e la Nuova Igea si sono separate. Restano da valutare le posizioni di alcuni giovani che potrebbero rientrare nel gruppo dei titolari a disposizione del tecnico Francesco Di Gaetano.

Al momento la rosa giallorossa è la seguente:

PORTIERI: Michelangelo La Rosa (J) – Francesco Cannizzaro DIFENSORI: Umberto Locantro (J) – Antonio Panebianco – Giuseppe Ferrante – Salvatore Maltese – Angelo Di Cristina (J) – Francesco Triolo (J) – Mariano Godoy Gonzales – Mattia Maggio (J) CENTROCAMPISTA: Bartolo Coco (J) – Mattia Catanzaro (J) – Edoardo Buscetta (J) – Alessandro Socievole (J), Matteo Trovato – Claudio Calafiore – Giovanni Biondo – Federico Siino (J) – Emanuele Balsano (J) ATTACCANTI: Dario Violante (J) – Alfredo Trombino – Sebastiano Aperi – Francesco Di Piedi

Dopo l’allenamento con il Monforte di sabato pomeriggio, che ha visto in gran spolvero gli attaccanti Trombino e Violante, autori di una doppietta nel 7-1 finale, la squadra svolgerà due sedute di allenamento lunedì 12 e martedì 13 agosto, prima della pausa di Ferragosto, per poi rientrare in sede sabato 17 agosto.