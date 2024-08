Ancora un incidente mortale sulla A20 all’altezza di Brolo: deceduta una coppia di coniugi, feriti i due figli

Una tragedia si è consumata oggi pomeriggio intorno alle 14 sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Brolo, al chilometro 83+900.

Secondo una prima ricostruzione una Nissan Qashqai, che viaggiava in direzione Palermo, è finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. A perdere la vita è stata un coppia di coniugi, marito e moglie, S.C. di 43 anni e M.B. di 40 anni, mentre sarebbero rimasti feriti, ma non in pericolo di vita, i loro figli, due bambine di 5 ed un anno. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Barone Romeo di Patti, per la prima assistenza medica. La famiglia, residente a Roma, era diretta a Sant’Agata di Militello per trascorrere il Ferragosto con i familiari.

Sul posto sono presenti la pattuglia della PolStrada di Barcellona Pozzo di Gotto, i mezzi di soccorso e l’ambulanza del 118. Per consentire gli accertamenti del caso, è stata disposta l’uscita obbligatoria a Patti, per chi viaggia in direzione Palermo.

In aggiornamento

foto di repertorio