Calcio, partenza con il botto per la Nuova Igea Virtus: Reggina in casa, derby a Sant’Agata ed in casa con l’Enna, Siracusa all’ultima giornata

La Lega di serie D ha pubblicato i calendari per la prossima stagione 2024-2025 dei nove gironi, definendo la sequenza delle partite che vedranno impegnata la Nuova Igea Virtus nel girono I.

Sarà una partenza con il botto per i giallorossi del tecnico Francesco Di Gaetano. L’esordio dell’8 settembre vedrà la Nuova Igea Virtus affrontare al D’Alcontres la Reggina, una delle favorite per la vittoria del campionato, La settimana successiva è in programma il derby messinese al Frisina di Sant’Agata di Militello e poi ancora in casa contro la neopromossa Enna, una delle outsider del torneo. Il settembre di fuoco si chiude con la trasferta di Acireale. Il calendario si chiude poi con la sfida sempre accesa con la superfavorita al salto di categoria, il Siracusa dell’ex Sebastiano Longo.

Ecco il calendario completo della Nuova Igea Virtus