Calcio, finito il ritiro per la Nuova Igea Virtus: domani i calendari della serie D, ma anche dei tornei regionali di Eccellenza e Promozione

Tempo di calendari per le squadre impegnate nei tornei di calcio di serie D e dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione.

Domani infatti saranno ufficializzate le date e le sequenze degli incontri della prossima stagione calcistica. In serie D grande attesa per la Nuova Igea Virtus, che proprio domani torna ad allenarsi al D’Alcontres, dopo aver concluso il ritiro precampionato alle pendici dell’Etna. Lo staff tecnico giallorosso ha lavorato per caricare le batterie in vista di un campionato che si preannuncia molto impegnativo. Nei prossimi giorni arriveranno anche le scelte sui giocatori che si sono aggregati al gruppo giallorosso, con l’attaccante Di Piedi ed i centrocampisti Bert e Siino praticamente certi di restare alla corte del tecnico Francesco Di Gaetano.