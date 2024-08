Messina: 9 denunce e 5 giovani segnalati come assuntori di droghe e guida in stato di ubriachezza

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, a conclusione di un controllo straordinario sulla zona litorale ionica nei centri abitati di Scaletta Zanclea, Itala, Alì Terme, Roccalumera e Nizza di Sicilia, hanno denunciato 9 persone e segnalato alla Prefettura 5 giovani.

Le pattuglie sono stata impiegate sulle strade e sui luoghi di aggregazione della movida, controllando più di 110 persone e oltre 90 veicoli, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Nel bilancio finale sono 7 le persone denunciate per diverse tipologie di reati: due per rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, tre per guida in stato di ebbrezza alcolica e due per guida senza patente con recidiva nel biennio. Altre 2 persone, in due distinti controlli, sono state denunciate perché trovate di coltello di genere vietato.

Nell’ambito dell’attività antidroga, 5 giovani di età compresa tra i 23 e 33 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di dosi di marijuana, crack e cocaina, detenute per uso personale, sequestrata dai militari. Sul conto di 3 giovani, invece, i Carabinieri hanno proceduto segnalandoli alla Prefettura per guida sotto l’effetto di alcol. La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.