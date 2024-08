Trofeo dei Comuni Montani, domenica a Barcellona la manifestazione ciclistica in memoria di Martina Milone

Si terrà domenica 4 agosto la manifestazione ciclistica “Trofeo dei Comuni Montani”, organizzata dalla società Robur di Barcellona Pozzo di Gotto in memoria della giovanissima ciclista Martina Milone.

La gara sul circuito che attraverserà il centro della città del Longano, con raduno in piazza Duomo. I protagonisti del mattino saranno i ciclisti amatoriali, mente nel pomeriggio toccherà ai Giovanissimi iscritti alla Fci.

Ecco il programma della giornata

Amatori

07:30 – Raduno in Piazza Duomo

08:30 – Partenza della prima batteria categorie: Woman, JMT, M4, M5, M6, M7, M8, Il Serie

A seguire – Partenza della seconda batteria: Categorie: ELMT, M 1, M2, M3

Preiscrizione obbligatoria entro il 03/08/2024 ore 12:00 sul sito www.speedpassitalia.it

Giovanissimi

14:30 – Raduno in Piazza Duomo

16:00 – Partenza Giovanissimi

Saranno premiati i primi 3 assoluti di ogni batteria, primi 3 classificati di ogni categoria ed primi 3 classificati della Il Serie Under 45 e Over 45 con trofei per le prime 3 società.