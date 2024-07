Gianluca Sidoti (Fi): “La città sta vivendo una delle pagine più buie della sua storia politica”

Sul convulso momento della politica barcellonese interviene uno dei coordinatori cittadini di Forza Italia Gianluca Sidoti, che ha inviato una nota di commento alla nostra redazione.

“La Città sta vivendo probabilmente una delle più buie pagine politiche della sua storia.

A voler riassumere l’attività del Sindaco Calabró nelle ultime e “calde” settimane, si possono candidamente elencare solo tre occasioni in cui se n’è scorta la presenza:

1 Gemellaggio con una Città Bulgara

2 Foto nel cantiere dei Basiliani

3 Consegna del furgone frigo per la raccolta degli alimenti per i bisognosi.

Neanche una parola sul tentativo di far transitare in consiglio comunale una delibera PEF che avrebbe introitato ennesimi aumenti tributari a carico dei cittadini e che solo “grazie” alle assenze di una maggioranza ormai claudicante, annoiata e poco solidale con l’azione amministrativa della Giunta Comunale non ha visto la luce.

Ciò che accade dopo è ancor più paradossale, quando si arriva a proporre e riproporre con caparbietà una delibera con al suo interno un pot-pourri di spese per eventi, in buona parte già effettuati (ed evidentemente non pagati), spaziando dai carri di carnevale alla festa del patrono marittimo al Rigoletto in Teatro… e allora quando l’inesistente maggioranza consiliare fa i conti con gli immancabili assenti si tenta di dare la colpa ai consiglieri d’opposizione, rei di aver fatto bene il proprio ruolo, sollevando diverse perplessità sulla delibera in questione.

Ma sorge spontanea una domanda… ma perché gli stessi consiglieri di maggioranza non si sono presentati per ben tre volte, rifiutandosi di votare questo provvedimento? La mancata approvazione è colpa di chi ha un ruolo di opposizione o di chi essendo in maggioranza sfugge e non vota ciò che la propria Giunta Municipale propone?

Infine l’ennesima e amara riflessione la rivolgiamo ad un’Amministrazione “monca” da quasi 15 giorni di un Assessore al bilancio (ricordiamo che siamo in pieno dissesto) oltreché della figura del Vice Sindaco che, se presente, magari potrebbe anche colmare qualche lacuna del titolare…”