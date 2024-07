La visita della commissione ecomafie alla discarica di Mazzarrà Sant’Andrea

La Commissione bicamerale sulle ecomafie ha effettuato un sopralluogo nel sito dell’ex discarica di contrada Zuppà a Mazzarrà Sant’Andrea, dove un incendio lo scorso 25 giugno ha messo a rischio l’equilibrio ambientale della zona, per la nube prodotta dal rogo dei rifiuti accatastati nella zona.

La delegazione, presieduta dall’onorevole Jacopo Morrone, hanno ascoltato il commissario liquidatore della Tirrenoambiente, Angelo Vitarelli, i rappresentanti dei comuni di Funari, Terme Vigliatore e Mazzarrà e i funzionari di Arpa Sicilia. Dopo ha effettuato la visita all’interno del sito per constatare le criticità aggravate dalle fiamme che ancora questa mattina avevano richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Le dichiarazioni dell’on. Pino Galluzzo

“Accolgo con grande soddisfazione il sopralluogo nella discarica di Mazzarrà Sant’Andrea della Commissione parlamentare d’inchiesta “Sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esso correlati”, poiché va nella direzione da me auspicata. Sostengo da tempo, infatti, che su quell’area vanno tenuti ben accesi i fari della legalità per contrastare gli interessi criminali-affaristici testimoniati dalle cronache giudiziarie. Contemporaneamente va salvaguardata la salute dei residenti del comprensorio, che rischia di essere minacciata dall’inquinamento ambientale causato da incendi come quello doloso dello scorso 25 giugno. Prima del sopralluogo della Commissione Ecomafie ho personalmente interloquito con il relatore di maggioranza Lillo Pisano e la componente Eliana Longi, illustrando le mie proposte al riguardo tra le quali ribadisco la necessità che tra enti locali e forze dell’Ordine sia siglato un protocollo d’intesa antimafia sulla discarica di Mazzarrà”.