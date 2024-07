ExpOliveri 2024: torna la più grande fiera siciliana di Artigianato, Cibo e Commercio

Ritorna con la sua 19esima edizione l’ExpOliveri, tra le più grandi fiere in Sicilia, vetrina per artigiani, cuochi e per il commercio. Si svolgerà durante l’intero mese di Agosto nell’area del campo sportivo di Oliveri e sarà aperta dalle 19 all’1 di notte.

La fiera ha ottenuto nelle passate edizioni il riconoscimento da parte della regione Sicilia, in quanto fondamentale indotto per l’economia siciliana, avendo infatti registrato l’anno scorso 400.000 visitatori totali. Quest’anno ospiterà più di 120 esposizioni, tra attività locali con una presenza rinnovata e varie eccellenze in moltissimi ambiti: cultura etnica, abbigliamento, pezzi unici, tutto mostrato per valorizzare l’artigianato. Sarà data particolare attenzione all’area Food&Beverage, dove si potranno gustare cibi e bevande legate alle imprese e alla storia locale.



Saranno presenti all’inaugurazione l’Assessora Regionale al turismo, sport e spettacolo Elvira Amata e il Sindaco di Oliveri Francesco Iarrera, che ha dichiarato: “Un evento cosi longevo è garanzia di serietà, divertimento e affidabilità. Anno dopo anno, torna un appuntamento tanto atteso dai visitatori e dagli espositori. Un momento per incrociare domanda e offerta di prodotti sempre più artigianali ed esclusivi, una vera opportunità di promozione per il nostro territorio, che si offre alle migliaia di persone che visiteranno gli stand”.

Importanti parole dopo le difficoltà incontrate in seguito agli incendi e alle avversità climatiche degli ultimi anni. E costante è anche l’impegno alla sostenibilità all’impatto ambientali, nell’ottica di una costante tutela del territorio.



L’ExpOliveri si riconferma anche quest’anno un momento perfetto di festa e raccolta, per chiunque e per tutte le età. Una fiera unica e l’incontro perfetto tra tradizione e innovazione.