Bilancio positivo per “Aura Fest”, il festival di Santa Lucia del Mela che ci insegna a sognare

Oltre duemila persone in tre giorni hanno partecipato al Festival dei Sogni “Aura Fest” di Santa Lucia del Mela, un evento, giunto alla seconda edizione, che ha celebrato arte, cultura e spiritualità attraverso il sogno.

«Già dalla prima edizione – afferma il sindaco di Santa Lucia del Mela Matteo Sciotto – abbiamo deciso di puntare su un evento diverso rispetto a tutti gli altri. Siamo molto contenti dell’afflusso dei partecipanti e degli ospiti che sono arrivati da molte parti d’Italia. Santa Lucia del Mela si sta posizionando come un attore importante a livello culturale per la nostra provincia e per dare stimolo alle nuove generazioni».

Come lo scorso anno, ad aprire ogni sera la manifestazione i “Yet to Come“, che con un’interpretazione raffinata hanno rapito il pubblico. Giovanni Renzo con le sue melodie ha trasportato in una dimensione senza tempo e Ivan Segreto, ospite d’eccezione della prima serata, ha regalato al pubblico le note più famose del suo repertorio, tra cui “Porta Vagnu” un’opera che mescola melodie raffinatissime al dialetto siciliano.