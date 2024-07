“Di Fido mi fido”, successo per l’iniziativa di Lions Club Castroreale e Leo Club Barcellona

Un evento all’insegna del divertimento, della cinofilia e della solidarietà, quello svoltosi domenica 7 Luglio, presso il Centro Cinofilo V.I.P. Dog A.s.d di Terme Vigliatore.

Organizzato da Lions Club Castroreale e Leo Club Barcellona, “Di Fido mi fido”, è il primo evento dell’anno sociale 2024/2025 per entrambi i club service.

Un’esposizione cinofila amatoriale mirata principalmente alla sensibilizzazione sul tema dell’abbandono degli animali, del randagismo e con l’obiettivo di sviluppare una cultura dell’adozione di cani randagi ospiti delle strutture comunali di accoglienza. Una raccolta fondi da destinare all’associazione “Il Pane Quotidiano OdV” che opera in tutto l’hinterland barcellonese per la raccolta di generi alimentari in favore delle famiglie bisognose di assistenza, ha rappresentato l’aspetto solidaristico della manifestazione.

L’evento ha visto una notevole partecipazione di pubblico amante degli animali e di ben 19 concorrenti a 4 zampe, suddivisi in due categorie, puppy e libera, che hanno gareggiato sotto gli occhi attenti dei giudici.

Non è mancato lo spettacolo, con i cani del centro che si sono esibiti, insieme ai loro addestratori, nelle specialità dell’AgilityDog e DiscDog.

Presente alla manifestazione il Dott. Nicola Barbera, Presidente dell’Ordine dei Veterinari di Messina che si è congratulato con gli organizzatori sia per la riuscita dell’evento che per le finalità del Service.

Così Tino Maio, presidente del Lions Club Castroreale: “Abbiamo voluto, insieme ai Leo, sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta al randagismo e contro l’abbandono degli animali, tema particolarmente scottante, soprattutto nel periodo estivo, un momento dell’anno che vede i casi di abbandono aumentare esponenzialmente. Abbiamo anche voluto sensibilizzare i cittadini sul tema dell’adozione di cani randagi; un tema che svilupperemo nelle scuole e sul quale stipuleremo appositi protocolli di intesa con l’Ordine dei Dottori Veterinari della provincia di Messina e con Associazioni Animaliste del territorio”

Gli orgazzatori hanno ringraziato il Centro Cinofilo V.I.P. Dog per aver ospitato l’evento e gli sponsor “Cereal Agricola Grasso” di Chiofalo Maria, “Linea Verde Pet Shop” dei f.lli Cappellano, New Logi Service Soc. Coop. e Hobby Zoo di Zangla Venera che con il loro supporto hanno contribuito alla riuscita dello stesso.