Barcellona, definita la composizione del Comitato Scientifico a supporto del centro per l’autismo di via Kennedy

La “Progetto dopo di noi società Coop. Sociale a r.l.”, che ha costituito e gestisce il “Centro Dedicato all’Autismo” di Barcellona Pozzo di Gotto, in regime di convenzione con l’A.S.P. di Messina, di concerto con il Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto, alcuni anni addietro ha istituito un Comitato Scientifico avente la funzione di sostegno alle attività del Centro Dedicato ed il compito di formulare proposte, avviare iniziative ed esprimere pareri su tutte le questioni inerenti la ricerca, lo studio e la soluzione di tematiche di natura medica, scientifica, legale, etica e sociale, attinenti la “Sindrome da autismo”.

Il Comitato Scientifico è composto da nove Personalità che si sono distinte per competenza professionale e doti umane nel trattamento di persone affette dal disturbo dell’autismo, sia da personalità di altri settori che possano offrire supporto in relazione alle materie sora dette e, in generale, da Professionisti che abbiano comprovata esperienza e formazione negli ambiti connessi alla cura, alla assistenza e alla tutela, anche giuridica, dei soggetti autistici.

Fanno parte del Comitato Scientifico Mons. Santino Colosi (Arciprete di Pozzo di Gotto), Dott. Maurizio Elia (IRCCS di Troina), Dott.ssa Francesca Cucinotta (IRCCS Bonino Pulejo di Messina), Dott. Francesco Giancola (Confartigianato di Messina), Avv. Giuseppina Siracusa, Dott. Nino Levita, Dott.ssa Nadia Rivetti, Dott. Pasquale Napoli ed il Notaio Antonino Minniti

Superato il periodo di blocco dovuto alla emergenza COVID, la Cooperativa ed il Lions Club Barcellona PG, sono venuti nella determinazione di riavviare l’attività del Comitato. In punto risulta di non poco rilievo che nell’anno 2019 sia stato ufficialmente inaugurato, all’interno del Centro Dedicato all’autismo, il Laboratorio di arte musiva che accoglie e forma ragazzi della prima età adulta con disturbi dello spettro autistico, mirando allo sviluppo ed al potenziamento di autonomie e attitudini lavorative ed artistiche in una condizione di ambiente protetto ed adeguato alle capacità di ciascuno. Inoltre, nel prossimo anno sociale 2024/2025 il Multi distretto Lions Italia ha approvato il Service Nazionale intitolato “ Autismo e inclusione – nessuno escluso”, così manifestando una particolare attenzione alle tematiche connesse alla sindrome da autismo sotto il profilo medico, scientifico, umano e sociale, tematiche alle quali certamente il Comitato potrà dare significativo apporto.

FUNZIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo consultivo e di sostegno ed ha il compito di fare proposte e di esprimere pareri su tutte le questioni inerenti la ricerca, lo studio e la soluzione di tematiche di natura medica, scientifica, legale, etica, riguardanti la Sindrome da autismo e l’attività del “Centro Dedicato all’Autismo” ed ha il compito di agevolare la Società Coop. Sociale a r.l. “ Progetto dopo di noi” nella gestione dei rapporti col mondo scientifico.