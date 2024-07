La Nuova Igea Virtus ufficializza l’arrivo di Maltese: domani la conferenza stampa del tecnico Francesco Di Gaetano

La notizia era già nell’aria da settimane, ma oggi con l’inizio ufficiale del calciomercato, la Nuova Igea Virtus ha annunciato l’arrivo del difensore centrale Salvatore Maltese, che si lega ai colori giallorossi per la stagione 2024-2025.

Salvatore Maltese, 31 anni, nato a Marsala, vanta una grande esperienza nei campionati di serie D, dove ha vestito le maglie dell’Ebolitana, del Valle Grecanica, del Marsala, del Licata (per quattro stagioni), del Trapani e della Sancataldese, prima dell’ultima esperienza con la maglia dell’Acireale, dove ha disputato 30 partite realizzando 3 reti.

“Ho accettato con entusiasmo la proposta della società – afferma il giocatore – anche perché ho sentito fin da subito la volontà del tecnico Francesco Di Gaetano di inserirmi nel suo progetto tattico per la prossima stagione. Aggiungiamo che Barcellona è una piazza storica per il calcio siciliano e quando ho affrontato la Nuova Igea Virtus da avversario ho sentito il calore della tifoseria. Anche l’anno scorso nella gara disputata con l’Acireale sono rimasto impressionato. Sono un giocatore a cui piace sentire il colore del pubblico ed al D’Alcontres sono certo che i nostri tifosi saranno sempre il nostro 12 uomo in campo. Anche questo ha influito sulla mia scelta, insieme al progetto che mi è stato proposto ed alla stima dimostrata dal tecnico Di Gaetano”.

La società sta lavorando per definire la rosa prima del raduno del 18 luglio in sede per visite mediche ed i test atletici, con il successivo trasferimento nel ritiro di Fondachelli Fantina, a partire dal 24 luglio e fino a ridosso di Ferragosto.

Per delineare le strategie della società nella costruzione della squadra impegnata nel prossimo torneo di serie D, l’allenatore Francesco Di Gaetano incontrerà la stampa in una conferenza convocata domani mattina alle 11 allo stadio D’Alcontres Barone.