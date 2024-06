La Nuova Igea Virtus guarda al mercato, ma anche alla promozione dei partner commerciali ed alla crescita del settore giovanile

Cresce il progetto a tutto campo voluto dalla società della Nuova Igea Virtus, che sta lavorando sia sul mercato con i primi acquisti che saranno ufficializzata a partire da domani, giorno d’apertura ufficiale dei trasferimenti per la prossima stagione, sia su una nuova organizzazione per promuovere i partner commerciali e per far crescere il settore giovanile, dopo l’accordo per la fusione con l’Academy Barcellona.

Sul mercato, saranno annunciati nei prossimi giorni le conferma dei giovani difensori Triolo e Di Cristina e l’arrivo del centrale di difesa Totò Maltese in uscita dall’Acireale. La società sta lavorando in sinergia con il tecnico Francesco Di Gaetano, per completare gran parte dell’organico entro il 18 luglio, data programmate per il raduno e le visite mediche. Nel gruppo non ci saranno con molta probabilità Andrea Ferrigno e Sebastiano Longo, che avrebbe deciso di accettare la proposta del Siracusa.

Sul fronte organizzativo, il responsabile marketing Ivan Rizzuto ha presentato ad una nutrita platea di imprenditori del comprensorio il progetto Sport&Business ideato per conto della Nuova Igea Virtus. Ecco le sue dichiarazioni.

La Nuova Igea Virtus si apre quindi al territorio, per promuovere i partner commerciali che affiancheranno il loro brand alla formazione giallorossa, ma anche per creare iniziativa di sviluppo sociale in collaborazione con le tante associazioni del territorio. Nel corso della serata è stata confermata dal vice presidente Giuseppe Di Bartola l’avvio di un confronto con la società Barcellona Basket per proporre iniziative condivise a favore degli sportivi barcellonese e dell’intero comprensorio.

Non si ferma neanche l’attività giovanile, con il consolidamento della collaborazione con l’Academy Barcellona, società che si è concentrata da anni solo sulla formazione di giovani talenti della zona tirrenica, che porterà alla fusione sotto l’unica bandiera della Nuova Igea Virtus.