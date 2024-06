La Nuova Igea Virtus conferma lo juniores La Rosa: per la difesa in pole position c’è Totò Maltese

La Nuova Igea Virtus continua a lavorare su due fronti, quello del mercato e quello organizzativo, per arrivare al meglio della condizioni l’8 settembre, giorno fissato dalla Lnd per l’avvio del campionato di serie D.

Sul mercato, è stata confermato con un accordo biennale il giovane portiere Michelangelo La Rosa, originario di Mistretta, che nella passata stagione ha raccolto cinque presenze in serie D e vissuto un’importante esperienza di crescita con l’Under 19.

“È stata una scelta facile – afferma La Rosa – quella di continuare a giocare con questa maglia. Nella passata stagione mi sono trovato benissimo e mi sono sentito come in una famiglia. Ho sentito la fiducia del tecnico e della società ed il mio obiettivo è quello ripagarla nella prossima stagione. Darò il massimo per la Nuova Igea Virtus, provando a ritagliarmi sempre più spazio, attraverso il lavoro settimanale sul campo. Non vedo l’ora di riprendere gli allenamenti con i compagni e di riabbracciare i nostri appassionati tifosi”.

La squadra di mercato, il ds Angelo Sorace ed il tecnico Francesco Di Gaetano, stanno lavorando per costruire una rosa competitiva, che sia il giusto mix tra l’entusiasmo dei giovani e l’esperienza dei senior. In quest’ottica, i prossimi obiettivi sono la definizione di un portiere, dopo i saluti con Agustin Staropoli, un difensore centrale ed un centravanti di categoria, che sappia finalizzare il gioca prodotto dalla squadra. La trattativa più avviata è quella con il difensore centrale Salvatore “Totò” Maltese, lo scorso anno ad Acireale, dove ha disputato 30 partite con tre reti, con il centrale ex Messina Domenico Marchetti come prima alternativa. C’è invece grande riserbo sul nome dell’attaccante e del portiere, per evitare gli inserimenti di altre società.

Il girone I della serie D, con il mancato ripescaggio di Siracusa e Reggina, si preannuncia ancora più combattuta, con l’inserimento di alcune realtà in crescita come Nissa, Enna e Paternò, che stanno allestendo squadra all’altezza della categoria.