La Nuova Igea Virtus saluta Staropoli e Della Guardia e guarda al mercato per costruire una squadra adatta al gioco del tecnico Di Gaetano

La Nuova Igea Virtus saluta a malincuore il portiere Agustin Staropoli ed il difensore Angelo Della Guardia, con cui non si è trovato un’accordo per proseguire il cammino iniziato nell’anno della promozione in serie D e poi nella prima stagione nella massima serie dei dilettanti nazionali.

La società, nel salutare affettuosamente i due elementi entrati nel cuore dei supporters giallorossi, continua a guardarsi attorno per consegnare al tecnico Francesco Di Gaetano, entro il ritiro del 18 luglio, una rosa già competitiva con cui puntare ad una tranquilla salvezza.

In attesa che la mezzala Sebastiano Longo sciolga le riserve rispetto alla proposta di un biennale presentata dalla società giallorossa (il ragazzo attende una possibile chiamata dalla serie C), i dirigenti, il direttore sportivo ed il tecnico dovranno definire in un modo o nell’altro la trattative per la possibile conferma di Ferrigno e di alcuni giovani interessanti, che nella passata stagione hanno dato il loro contributo. Nei giorni scorsi erano stati confermati il centrocampista Edoardo Buscetta (2005) e l’esterno Umberto Locantro (2006), ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare gli annunci ufficiali anche di altri juniores. C’è invece grande riserbo sui volti nuovi che andranno a comporre il mosaico giallorosso. Le nuove regole sulla presenza di soli tre under in campo (un 2004, un 2005 ed un 2006) potrebbe cambiare le strategie, anche se la squadra mercato giallorossa è molto attenta alla valorizzazione di giovani talenti.

Altro fronte aperto è quella della documentazione da presentare per l’iscrizione al campionato entro il 12 luglio. L’obiettivo è quello di ottenere il via libera alla riattivazione dell’impianto di illuminazione. Sulla composizione del girone si dovrà attendere il termine previsto dalle Lnd per la ratifica delle iscrizione, ma il mancato ripescaggio di Siracusa e Reggina in serie C fanno pensare ad una lotta a due per il primo posto, con tutte le altre squadre a contendersi gli altri posti per i playoff ed evitare quelli per i playout o la retrocessione diretta. In attesa dello spareggio tra Pompei e Modica, nei playoff di Eccellenza, con i campani che all’andata hanno vinto 2-1 a Modica, sono al momento 12 le siciliane (Nuova Igea Virtus, Siracusa, Acireale, Città di Sant’Agata, Ragusa, Canicattì, Licata, Akragas, Sancataldese e le neo promosse Nissa, Paternò ed Enna) e 4 le calabresi (Reggina, Vibonese, Locri e la neo promossa Sambiase), che hanno diritto ad un posto in serie D. Per arrivare alla quota si 18 squadre nel girone I mancano sicuramente una campane o lucane e probabilmente la vincente dello spareggio tra Modica e Pompei.