Definito un altro tassello nello staff tecnico della Nuova Igea Virtus: il vice allenatore è Vincenzo Porretto

La Nuova Igea Virtus continua a lavorare per definire lo staff tecnico, che collaborerà con l’allenatore riconfermato Francesco Di Gaetano. E’ stato ufficializzato l’accordo con Vincenzo Porretto, con il ruolo di vice allenatore, arricchendo il gruppo di lavoro composto dai confermati Omar Baeli come preparatore atletico e Vincenzo Pirelli come preparatore dei portieri.

Vincenzo Porretto, nato a Palermo nel 1964, dal 2018 ha lavorato al fianco del tecnico giallorosso, prima a Paceco in serie D, poi a Biancavilla, dove ha ottenuto la promozione in D, quindi a Palazzolo ed con l’Akragas nel 2021. Nella stagione successiva ha seguito Di Gaetano al Cittanova, in un campionato di serie D chiuso in sesta posizione, e nel campionato di serie D 2022-2023 a Santa Maria del Cilento.

Nella Nuova Igea Virtus 2024-2025 porterà il suo contributo tecnico e la sua esperienza, in un ambiente giallorosso, che ha avuto modo di conoscere ed apprezzare nella seconda parte della stagione, seguendo le partite della squadra dagli spalti dello stadio D’Alcontres Barone.

La società in queste settimana si sta concentrando sull’organizzazione della prossima stagione, lasciando al tecnico Di Gaetano ed al direttore sportivo Angelo Sorace le valutazioni sulla costruzione della squadra per l’anno prossimo, partendo dalle conferme e poi dai nuovi acquisti. Con un messaggio social sul suo profilo il terzino Gabriele Franchina, autore del gol decisivo nella gara che ha sancito la promozione in serie D, ha annunciato la fine del suo percorso in maglia giallorossa: “Le storie d’amore purtroppo hanno un inizio, ma hanno anche una fine, la nostra purtroppo termina oggi. La squadra della mia città, la squadra a cui ho dato tutto me stesso, raggiungendo obiettivi anche personali che mai avrei immaginato. Oggi è il tempo di salutarci, spero sia solo un arrivederci”.

Sul ritiro precampionato si sta valutando la possibilità di tornare a Fondachelli Fantina dove i giallorossi hanno effettuato il ritiro nelle ultime due stagioni.