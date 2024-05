Tre medaglie per la Daiki Dojo Barcellona nel campionati regionali di Jujitsu Fighting System

Si è svolto ieri a Santa Venerina di Giarre il Campionato Regionale di Jujitsu esordienti e cadetti specialità Fighting System 2024, dove c’erano presenti ben 11 società partecipanti e 140 atleti in gara.

La Daiki Dojo del Maestro Alessandro Bengala porta a casa 3 medaglie su 3 atleti che si sono hanno preso parte a questo Campionato.

Medaglia d’oro Edoardo Sofia nella categoria -69kg cadetti.

Medaglia d’ argento Giuseppe Triolo nella categoria -48kg esordienti B.

Medaglia di bronzo Giovanni Di Salvo nella categoria -48kg cadetti.

“E stata una bellissima gara – ha dichiarato Alessandro Bengale – piena di soddisfazioni per i ragazzi che hanno dato il massimo. Qualcuno purtroppo per qualche ingenuità ha buttato l’occasione per arrivare all’oro, ma serve per migliorare e continuare ad allenarsi per ottenere molto di più.